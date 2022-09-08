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Росгвардейцы поймали в ЛНР члена запрещенного «Правого сектора»*

Сергей Лебедев
10:52 08.09.2022
Всего же удалось задержать троих пособников ВСУ.
Росгвардейцы поймали в ЛНР члена запрещенного «Правого сектора»*
© Фото: Росгвардия
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В Луганской Народной Республике росгвардейцы задержали троих пособников ВСУ. Среди них был член запрещенного «Правого сектора»*. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе ведомства.

Также обнаружили два схрона. В них нашли три гранатомета, два иностранных РПГ и 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 гранат и более 50 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

«В ходе разведывательных мероприятий в населенном пункте Луганской Народной Республики в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку STARLINK компании Space X, поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США. Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе. Также росгвардейцы задержали троих пособников ВСУ, в том числе члена запрещенной организации "Правый сектор"*», - говорится в сообщении.

Напомним, недавно росгвардейцы нашли схроны ВСУ с оружием в Харьковской области. Также задержали местного жителя, офицера запаса ВСУ, предоставлявшего данные о местах расположения российских войск и корректировавшего огонь артиллерии противника.

* «Правый сектор» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. 

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