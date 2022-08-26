Росгвардейцы нашли схроны ВСУ с оружием в Харьковской области

Также силовики задержали местного жителя, офицера запаса ВСУ, предоставлявшего данные о местах расположения российских войск и корректировавшего огонь артиллерии противника.

© Видео: Росгвардия © Фото: пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы во время проведения адресных мероприятий нашли схроны Вооруженных сил Украины с оружием в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Также спецназ Росгвардии задержал местного жителя, офицера запаса ВСУ, который помогал неприятельской артиллерии корректировать огонь.

В одном из схронов российские силовики обнаружили иностранное вооружение, несколько комплектов формы ВСУ, американский тактический рюкзак. Еще два американских гранатомета росгвардейцы нашли в чердачном помещении гаража.

В другом населенном пункте спецназ Росгвардии при досмотре частного дома обнаружил гранатомет, восемь ручных гранат и свыше 1 000 патронов.

За несколько дней военнослужащие и сотрудники Росгвардии нашли четыре схрона противника, из которых были изъяты три ПТУР, две единицы огнестрельного оружия, девять гранат, два РШГ и свыше 3 000 патронов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации. В ведомстве отметили, что огонь ведется по укрепленным позициям противника, а данные передаются артиллеристам с помощью беспилотников.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.