Путин про спецоперацию: мы не начинали военные действия, мы их пытаемся закончить

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что специальной операцией на Украине ничего не начинали с точки зрения военных действий. Россия, наоборот, пытается их закончить.

По словам российского лидера, Украина с 2014 года проводит геноцид населения Донбасса. А Россия после начала спецоперации ничего не потеряла и только укрепила свой суверенитет, отметил Владимир Путин.

«Я уверен, что ничего мы не потеряли и ничего мы не потеряем. С точки зрения приобретения - это укрепление нашего суверенитета. Это неизбежный результат того, что происходит. Но я считаю, что это пойдет только на пользу. Мы будем набирать обороты и темпы развития», - сказал президент.

Напомним, ранее российский лидер заявил, что почти все зерно с Украины отправилось не в беднейшие страны, а в Евросоюз. Он отметил, что европейцы по отношению к беднейшим странам продолжают вести себя как колонизаторы.