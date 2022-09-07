Путин: после пандемии кризисы в экономике не ушли, Запад продолжает санкционную лихорадку

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После пандемии коронавируса кризисы в экономике никуда не ушли. Об этом в среду заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», - сказал российский лидер.

Президент также добавил, что западные страны постоянно нарушают собственные правила, меняют их под выгодную себе конъюнктуру. Их решения, по словам Владимира Путина, идут вразрез с волей других народов.

Ранее глава государства уже заявлял, что экономика России достойно выдерживает удар, невзирая на санкции. На это указывают все основные макроэкономические показатели.