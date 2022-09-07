Путин сообщил, что дальневосточная ипотека будет продлена минимум до 2030 года

Он отметил, что все решения властей в экономике, социальной сфере нацелены на улучшение жизни в регионе.

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Программа дальневосточной ипотеки будет продлена минимум до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ВЭФ-2022.

«Все наши решения в экономике, социальной сфере, все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, нацелены на главное - чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным местом для жизни, учебы, работы», - сказал он.

Глава государства отметил, что в текущем году была расширена программа дальневосточной ипотеки. Теперь ее могут получить не только молодые дальневосточники, но и врачи, учителя, вне зависимости от возраста.

«Учитывая востребованность и эффективность данной программы, предлагаю ее продлить как минимум до 2030 года», - добавил Путин.

Зал встретил данную инициативу аплодисментами.

Кроме того, российский лидер заявил, что в 2023 году инфляция в России выйдет к целевому уровню. По словам президента, к концу текущего года инфляция в РФ будет в районе 12%.