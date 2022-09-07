Путин заявил, что в 2023 году инфляция в России выйдет к целевому уровню
По словам российского президента, к концу текущего года инфляция в РФ будет в районе 12%.
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В следующем году инфляция в России выйдет к целевому уровню. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По словам российского лидера, в развитых экономиках инфляция обновила многолетние рекорды из-за недальновидности Запада, в США она составляет уже 8%.
«По результатам года, я думаю, что инфляция будет у нас 12%», - сказал он.
Кроме того, глава государства отметил, что уровень безработицы находится на историческом минимуме - меньше 4%.
Также Владимир Путин заявил, что после пандемии коронавируса кризисы в экономике никуда не ушли. При этом Запад продолжает санкционную лихорадку.