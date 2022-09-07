МИД РФ начал работу над поручением Путина об отмене виз для групп иностранных туристов

Накануне президент заявил, что не стоит «цепляться за взаимность» в вопросах визового режима с другими странами.

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МИД России взяло в оперативную проработку президента Владимира Путина об отмене визового режима для групп иностранных туристов. Об этом сегодня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Все сигналы, которые дает глава государства, принимаются оперативно в проработку», - передает ТАСС слова Марии Захаровой.

Накануне президент расширить практику безвизового въезда туристических групп в Россию. На заседании президиума Госсовета по туризму Владимир Путин заявил, что не стоит «цепляться за взаимность» в вопросах визового режима с другими странами.

Напомним, на днях Еврокомиссия приняла предложение остановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение о приостановке облегченного визового режима может заработать с 12 сентября.