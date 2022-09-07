Российского режиссера Виталия Манского объявили в розыск

Карта с его данным уже появилась в базе розыска.

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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск известного режиссера-документалиста Виталия Манского. Карта с его данным уже появилась в базе розыска.

Напомним, накануне журналистке и телеведущей Ксении Собчак вручили повестку в Управление организации дознания МВД по делу о клевете. Она заявила, что проходит свидетелем по делу о клевете.

По ее словам, режиссер Никита Михалков написал заявление на Манского, так как последний в интервью Собчак рассказал о якобы имеющих место растратах бюджета фестиваля. В документалиста якобы расследуют уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ.