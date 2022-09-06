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Собчак рассказала о получении повестки в полицию

Анна Касаткина
18:35 06.09.2022
По словам журналистки, она проходит свидетелем по делу о клевете по заявлению Никиты Михалкова.
Собчак рассказала о получении повестки в полицию
© Фото: Павел Кашаев, GlobalLookPress
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Журналистке и телеведущей Ксении Собчак вручили повестку в Управление организации дознания МВД по делу о клевете. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ... Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Никита Сергеевич Михалков увидел в словах Виталия Всеволодовича Манского в нашем интервью, вышедшем на моем ютубе», - написала Собчак.

По ее словам, режиссер и президент Московского международного кинофестиваля Михалков написал заявление на режиссера Манского, так как последний в интервью Собчак рассказал о якобы имеющих место растратах бюджета фестиваля. В отношении Манского, уточнила телеведущая, теперь расследуют уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ.

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