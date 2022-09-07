WP: агенты ФБР нашли в поместье у Трампа документы о ядерных возможностях иностранного государства

Издание не уточняет, о какой именно стране идет речь.

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В резиденции бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сотрудники спецслужб при обысках нашли документы о ядерных возможностях иностранного государства. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Агенты ФБР нашли при обыске документы, описывающие военную оборону иностранного правительства, включая ядерные возможности, говорят знакомые с ситуацией источники», - говорится в материале.

Как сообщает издание, в некоторых материалах так подробно описываются совершенно секретные американские операции, имеющие гриф «совершенно секретно», что их не видели даже высокопоставленные чиновники нацбезопасности. А доступ к этой информации был только у президента и ограниченного круга представителей администрации.

В статье не уточняется, о какой именно стране идет речь.

Ранее в Минюсте США заявили, что бывший американский президент Дональд Трамп мог скрыть часть секретных документов из комнаты хранения своего поместья во Флориде, чтобы помешать расследованию Федерального бюро расследований (ФБР). В ведомстве добавили, что записи, изъятые во время обыска в поместье экс-лидера, были в комнате для хранения.