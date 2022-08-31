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Минюст США заподозрил Трампа в сокрытии секретных документов для препятствования ФБР

Елизавета Потейчук
16:27 31.08.2022
Американский минюст в письме запросил суд отклонить ходатайство Трампа о возврате части изъятых материалов или введении дополнительного надзора над ними.
Минюст США заподозрил Трампа в сокрытии секретных документов для препятствования ФБР
© Фото: MediaPunch, face to face, Globallookpress
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В минюсте США заявили, что бывший американский президент Дональд Трамп мог скрыть часть секретных документов из комнаты хранения своего поместья во Флориде, чтобы помешать расследованию Федерального бюро расследований (ФБР). В ведомстве добавили, что записи, изъятые во время обыска в поместье экс-лидера, были в комнате для хранения.

«Правительство получило сведения о том, что государственные записи могли быть скрыты и убраны из комнаты для хранения и это могло быть сделано в попытке воспрепятствовать проведению расследования», - приводит РИА Новости текст документа минюста, представленный в суд Флориды.

Вместе с тем американский минюст в письме запросил суд отклонить ходатайство Трампа о возврате части изъятых материалов или введении дополнительного надзора над ними.

Напомним, в начале августа Дональд Трамп сообщил об обысках в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. Полицейские и агенты спецслужб искали документы, которые он забрал из Белого дома. Политик назвал произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году.

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