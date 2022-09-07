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Politico: в ЕС посчитали ограничение цены на российский газ рискованным шагом

Сергей Лебедев
08:06 07.09.2022
По словам госсекретаря по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун, любые новые меры будут временными.
Politico: в ЕС посчитали ограничение цены на российский газ рискованным шагом
© Фото: Газпром
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В Европейском союзе намерены ограничить цену на российский газ 50 евро за мегаватт-час. Но эту меру в Еврокомиссии признали рискованной.

«Предлагаемый потолок цены на газ - 50 евро за мегаватт-час., что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта», - сообщает издание Politico со ссылкой на документы ЕК.

По словам госсекретаря по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун, любые новые меры будут временными. А представитель минэкономики Германии сообщил, что Берлин хочет создать государственную «экспертную комиссию», чтобы определить «наиболее мудрый» подход к ограничению цен на газ.

Напомним, накануне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что на прошлой неделе получил сообщение от Индии, в котором говорится о готовности страны обсуждать проект по установлению потолка цен на нефть из России.

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