Мьянма начала закупать нефтепродукты у России

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Мьянма начала закупку нефтепродуктов у России. Через несколько дней страна получит первую поставку дизельного топлива. Об этом сообщил премьер-министра государства Мин Аун Хлайн.

«Что касается системы платежей - в какой валюте принимает российская сторона, в такой мы и будем оплачивать. Это намного упрощает нашу задачу, потому что в других валютах есть много ограничений по получению и переводу. Поэтому если решится этот вопрос и мы могли бы платить в рублях - это хорошо», - передает РИА Новости слова чиновника.

Напомним, недавно министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев сообщил, что страна практически полностью перешла на расчеты в рублях при проведении торговых операций с Россией. Республика теперь оплачивает в рублях почти все импортируемые из РФ товары.

По словам чиновника, в России в последнее время рубль по отношению к другим ведущим мировым валютам укрепляется. Это привело к повышению цен на бензин и дизтопливо в Киргизии.