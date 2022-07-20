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Киргизия перешла на торговые взаиморасчеты с Россией в рублях

Елизавета Потейчук
10:16 20.07.2022
Глава Минэкономики республики указал, что в России укрепляется рубль по отношению к другим ведущим мировым валютам, что привело к повышению цен на бензин и дизельное топливо в Киргизии.
Киргизия перешла на торговые взаиморасчеты с Россией в рублях
© Фото: Maksim Konstantinov, imagebroker, Global Look Press
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Министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев сообщил, что республика практически полностью перешла на расчеты в российских рублях при проведении торговых операций с Россией. Так, Киргизия теперь оплачивает в рублях почти все импортируемые из РФ товары.

«Одной из немногих групп товаров, где оплата производилась в долларах США, оставались горюче-смазочные материалы. Недавно было решено о переводе расчетов с РФ за них в рублях», - приводит ТАСС слова Амангельдиева с пресс-конференции.

Кроме того, министр заметил, что в России в последнее время рубль по отношению к другим ведущим мировым валютам укрепляется, что привело к повышению цен на бензин и дизельное топливо в Киргизии.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился провести переговоры с Киргизией о создании совместной региональной системы противовоздушной обороны.

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