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Днем и ночью «Ураган»: кадры боевой работы РСЗО в зоне проведения спецоперации

05:01 02.09.2022
Артиллеристы ЗВО получают координаты позиций, после боевые машины РСЗО «Ураган» выезжают из укрытия, выдвигаясь на огневые рубежи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Боевую работу выполняют расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Западного военного округа (ЗВО). В дневное и ночное время суток в зоне проведения специальной военной операции они выполняют огневые задачи по уничтожению позиций украинских вооруженных сил. Кадры огня РСЗО «Ураган» показало Минобороны России.

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России днем и ночью продолжают отрабатывать огневые задачи по поражению артбатарей ВСУ и разрушать оборонительные сооружения.

Во время проведения спецоперации артиллеристы подавляют опорные пункты и  пункты управления, уничтожая огневые средства вооружения и военную технику противника.

© Минобороны России

Координаты позиций дальнобойной артиллерии противника - гаубичной батареи М777 - сообщил командир разведроты батальонно-тактической группы. Затем боевые машины РСЗО «Ураган» выезжают из укрытия и выдвигаются на огневые позиции.

После этого расчеты выставляют орудия по координатам и производят восемь пусков фугасными 220-ти миллиметровыми снарядами и сразу же покидают огневую позицию, оставаясь незамеченным для артиллерии противника.

«Все отрабатываем быстро. Получаем цель. Возвращаемся сразу, как ее отработаем. Затем заряжаемся и идем дальше. Фронт сдвигается - мы, соответственно, тоже. Уверенно идем к победе!», - сказал журналистам командир взвода Антон.

Сменив огневые позиции, расчеты производят другие восемь пусков и уезжают на место заряжания.

© Минобороны России

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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