Днем и ночью «Ураган»: кадры боевой работы РСЗО в зоне проведения спецоперации

Артиллеристы ЗВО получают координаты позиций, после боевые машины РСЗО «Ураган» выезжают из укрытия, выдвигаясь на огневые рубежи.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Боевую работу выполняют расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Западного военного округа (ЗВО). В дневное и ночное время суток в зоне проведения специальной военной операции они выполняют огневые задачи по уничтожению позиций украинских вооруженных сил. Кадры огня РСЗО «Ураган» показало Минобороны России.

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России днем и ночью продолжают отрабатывать огневые задачи по поражению артбатарей ВСУ и разрушать оборонительные сооружения.

Во время проведения спецоперации артиллеристы подавляют опорные пункты и пункты управления, уничтожая огневые средства вооружения и военную технику противника.