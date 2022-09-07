Мантуров: параллельный импорт будет продлен на весь 2023 год

При этом не исключена возможность продления программы на 2024 год и последующие года.

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Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на весь 2023 год, при этом не исключена возможность продления программы на 2024 год и последующие года. Об этом заявил глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Решение такое подготовлено», - приводят его слова РИА Новости.

Вице-премьер РФ также отметил, что механизм продолжит действовать в том же формате, что и ранее. Это означает, что есть список товаров продолжит корректироваться в соответствии с решением компаний по возобновлению или прекращению поставок своей продукции в Россию.

Кроме того, глава Минпромторга РФ назвал сроки начала коммерческих поставок отечественного самолета МС-21. По словам Мантурова, речь идет о поставках полностью русифицированных воздушных судов.