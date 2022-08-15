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Новый Мелитополь: как в город возвращается мирная жизнь по российским стандартам

Егор Левин
Михаил Аброськин
09:15 15.08.2022
Возобновляется полноценная работа общественного транспорта, полиции и врачей - по законам Российской Федерации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На дорогах Мелитополя - оживленное движение, общественный транспорт, за каждой вывеской - рабочие магазины. О нововведениях напоминают лишь очереди за соцвыплатами - в целом, город возвращается к мирной жизни но по новым, российским стандартам.

Возобновляется работа полиции: новые отделы формируют из российских специалистов и добровольцев; работы много, в Мелитополе годами процветал наркобизнес, а оружие, которое киевский режим раздавал направо и налево, теперь приходится искать в тайниках.

Украинские порядки постепенно уходят в прошлое. В Мелитополь приходит российский закон. Так, регистрация и учет автомобилей, а с ними и выдача номеров, уже полностью соответствует стандартам РФ.

Пришли российские стандарты и в мелитопольскую медицину: у врачей будет достойная зарплата, а граждане смогут получить бесплатное лечение. Прежде закупкой лекарств занимались сами медучреждения, теперь же препараты поставляются централизованно за счет государства. В первую очередь - внимание больницам, которые оказывают экстренную неотложную помощь и роддомам.

В мелитопольский роддом приезжают молодые мамы почти со всего Запорожья, а также из Херсонской области. Говорят, лучшие специалисты здесь, поэтому им доверяют. С февраля здесь появились на свет более 500 детей, и большинство из них теперь граждане России по рождению.

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