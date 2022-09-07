Минпросвещения РФ: учебник по классическому украинскому языку может появиться уже в 2022 году

По словам Александра Бугаева, это будет учебник, который несет в себе всю красоту украинского, настоящего украинского языка.

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До конца 2022 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях может появиться учебник по классическому украинскому языку. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

«Конечно. Да, мы будем стараться [создать учебник до конца года]. Но учебник это очень непростой. Он должен быть очень качественным. Он должен быть учебником красивого украинского языка. И именно такой учебник на классических советских основах и готовится. Это будет учебник, который несет в себе всю красоту украинского, настоящего украинского языка», - передает его слова ТАСС из кулуаров ВЭФ-2022.

Замминистра отметил, что к настоящему моменту на первый образовательный цикл ведомство подготовило методические рекомендации для учебных заведений, в которых украинский язык будет изучаться как родной, а также в качестве факультативных занятий.

Ранее «Звезда» рассказала, как начали новый учебный год школы ЛДНР и освобожденных территорий. Учителя вновь с удовольствием и без страха читают стихи русских классиков, и со временем школы полностью перейдут на российские стандарты образования, но с одной особенностью - украинский язык отменять никто не намерен.