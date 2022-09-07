В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минпросвещения РФ: учебник по классическому украинскому языку может появиться уже в 2022 году

Максим Крюков
03:23 07.09.2022
По словам Александра Бугаева, это будет учебник, который несет в себе всю красоту украинского, настоящего украинского языка.
Минпросвещения РФ: учебник по классическому украинскому языку может появиться уже в 2022 году
© Фото: Антон Уницын, РИА Новости
Читайте нас на:

До конца 2022 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях может появиться учебник по классическому украинскому языку. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

«Конечно. Да, мы будем стараться [создать учебник до конца года]. Но учебник это очень непростой. Он должен быть очень качественным. Он должен быть учебником красивого украинского языка. И именно такой учебник на классических советских основах и готовится. Это будет учебник, который несет в себе всю красоту украинского, настоящего украинского языка», - передает его слова ТАСС из кулуаров ВЭФ-2022.

Замминистра отметил, что к настоящему моменту на первый образовательный цикл ведомство подготовило методические рекомендации для учебных заведений, в которых украинский язык будет изучаться как родной, а также в качестве факультативных занятий.

Ранее «Звезда» рассказала, как начали новый учебный год школы ЛДНР и освобожденных территорий. Учителя вновь с удовольствием и без страха читают стихи русских классиков, и со временем школы полностью перейдут на российские стандарты образования, но с одной особенностью - украинский язык отменять никто не намерен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:20 В стране и мире
Видео
Угроза обстрелов и зона защиты: о чем говорится в отчете МАГАТЭ по Запорожской АЭС
20:40 В стране и мире
Власти Запорожья опровергли сообщения о гибели коменданта Бердянска при подрыве
18:26 В стране и мире
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
17:45 Армия
Видео
От первого лица: уникальные кадры боевой работы наводчика-оператора БМП в ходе спецоперации
16:07 В стране и мире
Еврокомиссия приняла предложение остановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией
Популярное
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.