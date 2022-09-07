Венгрия попросила власти ЕС исключить некоторых россиян из санкционного списка

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Власти Венгрии попросили официальный Брюссель снять санкции с некоторых представителей российского бизнеса. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои собственные источники.

«Будапешт попросил убрать из санкционного списка ЕС трех граждан России», - говорится в сообщении.

Коллективный Запад регулярно обновляет санкционный список, включая в него российских предпринимателей, журналистов и общественников. Причиной обострения санкционного противостояния стала специальная военная операция по защите мирного Донбасса, о которой Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля.

Впрочем, антироссийские санкции уже обернулись против самой Европы и США, где на фоне дефицита энергоресурсов цены на отопление, автомобильное топливо и продовольствие выросли в разы.