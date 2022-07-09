Глава Минтранса объявил о скором появлении самолета МС-21 в «Аэрофлоте»

Он уверен, что самолет имеет ряд преимуществ перед западными аналогами, в частности, качество сервиса.

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Министр транспорта РФ Виталий Савельев на форуме «Территория смыслов» в субботу выступил с заявлением, что самолет МС-21 скоро поступит в парк авиакомпании «Аэрофлот». Он рассказал о преимуществах модели.

«Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк «Аэрофлота». Самолет, у которого большие иллюминаторы, очень большие багажные полки, очень большое пространство в салоне, например», - перечислил он.

Савельев отметил, что по некоторым параметрам МС-21 превосходит западные аналоги, и назвал его «сверхпередовым самолетом». Сертификацию самолета планируется завершить до конца 2023 года.

Ранее стало известно о продлении ограничений на перелеты в центральной России и на юге. Ограничение касается Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Краснодара, Геленджика, Липецка, Курска, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя.