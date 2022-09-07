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В постпредстве РФ при ООН рассказали об итогах переговоров по «продуктовой сделке»

Анна Касаткина
23:00 07.09.2022
По информации российского постпредства, удалось предметно обсудить ряд ключевых вопросов, которые препятствуют вступлению в силу Меморандума Россия-ООН.
В постпредстве РФ при ООН рассказали об итогах переговоров по «продуктовой сделке»
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Организация Объединенных Наций (ООН) подтвердила готовность продолжать посредничество в вопросах, связанных с поставками сельхозпродукции и удобрений из России. Об этом сообщается в Telegram-канале постоянного представительства РФ в Женеве.

В среду, 7 сентября, представители России и ООН начали переговоры по ключевым аспектам реализации подписанного в Стамбуле меморандума, в частности, по логистике и страхованию сельхозпродукции и удобрений.

Делегацию РФ, состоящую из представителей министерств и частных компаний, возглавил замглавы МИД Сергей Вершинин. Главой делегации от ООН стала генсек конференции организации по торговле и развитию Ребекка Гринспан.

По информации российского постпредства, удалось предметно обсудить ряд ключевых вопросов, которые препятствуют вступлению в силу Меморандума Россия-ООН. Организация также подтвердила готовность продолжать посреднические усилия и «поднимать эти вопросы со всеми сторонами, вовлеченными в этот сложное обсуждение, для обеспечения положительного результата», уточняет РИА Новости. Ожидается, что переговоры завершатся в пятницу, 9 сентября.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть «продуктовой сделки», которая касается экспорта российского зерна и удобрений, не работает. Ни одному российскому судну так и не удалось вывезти продукцию на экспорт, пояснил он.

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