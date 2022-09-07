Небензя заявил о неисполнении условий «продуктовой сделки» в отношении России

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что срок действия сделки истекает в ноябре и ее продление не гарантировано.

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Часть «продуктовой сделки», которая касается экспорта российского зерна и удобрений, не работает. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат отметил, что ни единому российскому судну так и не удалось вывезти продукцию на экспорт.

«Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной (сделки - ред.). Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт», - цитирует РИА Новости российского постпреда при ООН.

Учитывая тот факт, что часть договоренностей по обеспечению экспорта из России не соблюдается, действие «продуктовой сделки» может быть прекращено. Небензя напомнил, что срок действия текущих договоренностей истекает в ноябре.

«И сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась», - отметил он.

Соглашения о беспрепятственном вывозе украинского зерна и снятии ограничений на поставку российской продукции на экспорт были достигнуты в Стамбуле 22 июля. Свои подписи под соглашением поставили представители России, Украины, Турции и ООН. Сделка предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов включая Одессу.