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Россия подготовила «кое-какие сюрпризы» для Запада к созванному США и Албанией заседанию Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как он написал в своем Telegram-канале, «высосав пальцы до костей» в поисках неудобной для России темы на заседание решено поднять тему якобы имеющей место «"фильтрации" украинцев на территории России».

«Разумеется, и нам есть, что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров», - заявил Полянский, призвав страны Запада не расслабляться и не питать иллюзий, что Россию можно застать врасплох.

Предыдущее заседание СБ ООН по Украине прошло 6 сентября. На нем, в частности, был заслушан отчет МАГАТЭ об обстановке на Запорожской АЭС.