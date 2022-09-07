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Турчак назвал символичную дату для голосования на освобожденных территориях

Анна Назайкина
18:39 07.09.2022
День народного единства - это объединяющая историческая дата, заявил он.
Турчак назвал символичную дату для голосования на освобожденных территориях
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях нужно провести 4 ноября, в День народного единства, считает секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.

«День народного единства - историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий», - заявил он.

Турчак обратил внимание на то, что ЕР с начала СВО ведет работу в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, взаимодействует с местными жителями, которые давно говорят о готовности к голосованию.

Россия начала специальную военную операцию утром 24 февраля. Ее цели - защитить население народных республик Донбасса, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, демилитаризовать и денацифицировать Украину.

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