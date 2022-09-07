Вучич предрек Европе «полярную зиму»

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Европу ждет «полярная зима», если она считает, что может легко победить Россию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

На совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Вучич отметил, что в украинском конфликте никто не ищет выхода и компромисса в сложившейся ситуации, все хотят лишь поражения другой страны.

«Если вы (Европа. - Прим. ред.) правда думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, нам остается хорошо подготовиться к холодной и к полярной зиме», - сказал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Сербия намерена диверсифицировать закупки энергоносителей и ищет альтернативу поставкам из России. Так, в следующем, 2023 году республика планирует закупать нефть у Азербайджана. В то же время Сербия и РФ договорились о бесперебойных поставках газа.