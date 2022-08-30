Вучич заявил о поисках Сербией альтернативы энергоносителям из РФ

Так, балканское государство намерено закупать нефть у Ирака и Азербайджана и возможно у Венесуэлы.

© Фото: Thomas Imo PHOTOTHEK Globallookpress

Сербия намерена диверсифицировать свои закупки энергоносителей. В частности, республика ищет альтернативу их поставкам из России. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич.

«Мы будем брать иракскую нефть. Также я попытаюсь договориться с Венесуэлой. Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы», - заявил глава страны.

В своем интервью агентству Reuters Вучич добавил, что в следующем 2023 году планируется закупать нефть и у Азербайджана. Кроме того, Сербия может приобрести около двух миллионов тонн угля у Китая и Индонезии. Отмечено, что угольные ТЭЦ вырабатывают порядка 70% электроэнергии в стране.

«Мы пытаемся выжить. С наименьшим количеством ран и шрамов», - приводит его слова из интервью РИА Новости.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия покупает газ из России по «фантастической» цене. Он добавил, что стране удалось запастись энергоносителями до наступления тяжелого периода на рынке, что спасло республику от банкротства.