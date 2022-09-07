Захарова объяснила, как Запад в попытках изолировать РФ сам оказался за решеткой
Западные страны своими санкциями пытались изолировать Россию, однако «решетка захлопнулась» за ними. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ-2022.
По словам дипломата, недружественные страны просчитались: они решили, что мир не сможет быстро и оперативно переформатироваться на фоне тех санкций, которые они решили ввести.
«И получилось, что они думали оградить нас, а решетка захлопнулась за ними. И они, получается, изолировали себя сами. Удивительное, небывалое, на мой взгляд, явление», - сказала она «Звезде».
Ранее The National Interest решил проанализировать, каким образом экономические рестрикции повлияли на Россию, а также почему санкции в конечном итоге не сработали так, как этого хотели страны Запада.
По мнению американского журнала, одной из причин стало то, что ограничительные меры были плохо продуманы и в действительности сыграли для ЕС негативную роль, ударив бумерангом по ее экономике.