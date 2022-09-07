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Захарова объяснила, как Запад в попытках изолировать РФ сам оказался за решеткой

Анна Назайкина
17:49 07.09.2022
По словам дипломата, недружественные страны просчитались: они решили, что мир не сможет быстро и оперативно переформатироваться на фоне санкций.
Захарова объяснила, как Запад в попытках изолировать РФ сам оказался за решеткой
© Фото: ТРК "Звезда"
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Западные страны своими санкциями пытались изолировать Россию, однако «решетка захлопнулась» за ними. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ-2022.

По словам дипломата, недружественные страны просчитались: они решили, что мир не сможет быстро и оперативно переформатироваться на фоне тех санкций, которые они решили ввести.

«И получилось, что они думали оградить нас, а решетка захлопнулась за ними. И они, получается, изолировали себя сами. Удивительное, небывалое, на мой взгляд, явление», - сказала она «Звезде».

Ранее The National Interest решил проанализировать, каким образом экономические рестрикции повлияли на Россию, а также почему санкции в конечном итоге не сработали так, как этого хотели страны Запада.

По мнению американского журнала, одной из причин стало то, что ограничительные меры были плохо продуманы и в действительности сыграли для ЕС негативную роль, ударив бумерангом по ее экономике.

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