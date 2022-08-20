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The National Interest: западные санкции против России не сработали

Ирина Елагина
15:21 20.08.2022
Политики в ЕС обеспокоены эффективностью российской экономики, которая выдержала санкционный удар Запада и не думает сдаваться.
The National Interest: западные санкции против России не сработали
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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The National Interest решила разобраться, почему антироссийские санкции не возымели должного эффекта, что все больше беспокоит политиков в ЕС: удар по собственной экономике оказался более существенным.

По мнению американского аналитического издания, есть четыре основные причины, которые помогли России выдержать экономическую блокаду со стороны Запада.

Издание отметило грамотную политику ЦБ России, сумевшего оперативно защитить рубль «от шквала финансовых ограничений США и ЕС».

«Рубль не превратился в «щебень», как заявил в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», - отмечает издание.


Второй важный фактор - параллельный импорт через страны бывшего СССР, включая Казахстан, Беларусь и Армению.

«Согласно недавнему отчету DW, российские власти успешно реализовали широкий спектр схем «параллельного импорта». От джинсов Levi's до Apple iPhone множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в российских столичных центрах, несмотря на то, что эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок», - констатируют эксперты.

Кроме того, вопреки ожиданиям Вашингтона, большая часть стран мира (до 85 процентов), включая таких мощных игроков как Индия, Китай, наращивают торгово-экономическое сотрудничество в Россией.

«И Индия , и Китай увеличили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода. Доходы России от экспорта энергоносителей резко выросли после шквала санкций Запада в начале этого года», - подчеркнули аналитики.

И, наконец, четвертый фактор - плохая продуманность ограничительных мер, которые бумерангом ударили по экономике ЕС, причем ударили гораздо болезненнее, чем по России.

The National Interest приводит слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые в недавнем выступлении признал, что санкционная стратегия Европейского Союза против России потерпела неудачу.

«Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса. Совершенно ясно, что войну таким путем выиграть нельзя», — цитирует The National Interest Орбана.

По-мнению Орбана, стратегия Запада строится на зыбком фундаменте, на ошибочных тезизах о том, что Украина может победить России при поддержке НАТО, что санкции нанесут больше вреда России, чем Европе, что весь мир поддержит карательные меры Запада против России и что санкции критически ослабят Россию.

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