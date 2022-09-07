Жара под Авдеевкой: опубликованы кадры работы «Гиацинта» по позициям ВСУ

Сразу после стрельбы съемочная группа вместе с расчетом бегут в укрытие, чтобы не попасть под ответный огонь.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует видео работы 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» по позициям ВСУ. Огонь ведется под Авдеевкой. На записи слышно, как раздается команда и производится выстрел.

Стрельба сопровождается яркой вспышкой. В момент выстрела ствол пушки устремляется назад, а затем возвращается на свое место. Затвор открывается, стреляная гильза выбрасывается из каморы ствола и падает на землю. Сразу после стрельбы съемочная группа вместе с расчетом бегут в укрытие, чтобы не попасть под ответный огонь.

По состоянию орудия можно проверить интенсивность его использования. Конкретно данный «Гиацинт» производит больше 100 выстрелов за один день.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения разведгруппы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов