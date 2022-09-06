Возрождая память: восстановленный мемориал Саур-Могила в ДНР готовится к открытию
На Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике снова пылает Вечный огонь. Легендарный мемориал, почти полностью разрушенный украинской артиллерией, восстановлен при участии Минобороны и Российского военно-исторического общества.
Вечный огонь зажгли в тестовом режиме. На самой высокой точке Донбасса - 278 метров - снова находятся стела и фигура солдата.
По поручению президента России Владимира Путина всего за 90 дней специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны восстановили мемориал. Его открытие намечено на 8 сентября - дату полного освобождения Донбасса от фашистов.
Ранее Вечный огонь снова загорелся на Аллее Славы в Херсоне. В последний год, до взятия города под контроль Вооруженных сил России, огонь был отключен специально, рассказал местный общественник Кирилл Стремоусов.