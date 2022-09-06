Возрождая память: восстановленный мемориал Саур-Могила в ДНР готовится к открытию

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны восстановили мемориал всего за 90 дней.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике снова пылает Вечный огонь. Легендарный мемориал, почти полностью разрушенный украинской артиллерией, восстановлен при участии Минобороны и Российского военно-исторического общества.

Вечный огонь зажгли в тестовом режиме. На самой высокой точке Донбасса - 278 метров - снова находятся стела и фигура солдата.

По поручению президента России Владимира Путина всего за 90 дней специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны восстановили мемориал. Его открытие намечено на 8 сентября - дату полного освобождения Донбасса от фашистов.

Ранее Вечный огонь снова загорелся на Аллее Славы в Херсоне. В последний год, до взятия города под контроль Вооруженных сил России, огонь был отключен специально, рассказал местный общественник Кирилл Стремоусов.