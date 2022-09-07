Песков назвал ерундой публикацию FT о звонках Кремля уехавшим из РФ бизнесменам

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал материал Financial Times, в котором говорится, что Кремль якобы звонит предпринимателям, которые покинули Россию, и просит их вернуться.

По словам представителя Кремля, многие бизнесмены сами звонят из-за границы «сюда».

«Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так... А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью», - сказал он ТАСС.

Ранее деловая газета обнародовала материал, в котором утверждается, что уехавшим из РФ бизнесменам, на которых после начала СВО распространились санкции Запада, якобы регулярно звонят из Москвы и уговаривают их вернуться в Россию.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Впоследствии ряд западных стран осудили действия РФ и ввели против нее санкции, которые коснулись, в частности, и предпринимателей.