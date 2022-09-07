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Заявившая о ненависти к русским дипломат больше не работает в МИД Норвегии

Анна Назайкина
16:19 07.09.2022
Ранее были опубликованы кадры с камер наблюдения, на которых сотрудница дипмиссии на стойке регистрации в отеле сначала общается с работниками ресепшн на повышенных тонах, а затем начинает материться.
Заявившая о ненависти к русским дипломат больше не работает в МИД Норвегии
© Фото: Norwegian Consulate General in Murmansk, Facebook*
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Экс-сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, которая устроила скандал в одной из российских гостиниц, в ходе которого выразила ненависть к русским, больше не работает в норвежском Министерстве иностранных дел. Об этом изданию «Дагбладет» заявили в пресс-службе МИД.

«Этот норвежский дипломат в апреле 2022 года подала заявление об уходе на пенсию с 1 сентября. В этот день она, как и планировалось, пополнила ряды пенсионеров», - заявили в ведомстве.

В конце июля в Сети были опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которых сотрудница дипмиссии на стойке регистрации в отеле сначала общается с работниками ресепшн на повышенных тонах, затем начинает материться и заявляет, что «ненавидит русских».

Впоследствии в МИД России прокомментировали инцидент. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что таким образом Эллингсен проявила злобу и свое истинное отношение к россиянам.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистcкой  и запрещена на территории Российской Федерации

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