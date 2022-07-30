«Ненавижу русских»: как развивается скандал с сотрудницей консульства Норвегии в Мурманске

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых сотрудница дипмиссии на ресепшен в отеле сначала общается с сотрудниками с использованием нецензурной лексики, а затем и вовсе заявляет, что «ненавидит русских».

© Фото: Norwegian Consulate General in Murmansk, Facebook*

В министерстве иностранных дел Норвегии выразили сожаление в связи с инцидентом, который прошел в одной из российских гостиниц с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен.

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых сотрудница дипломатического представительства Норвегии на ресепшен в отеле сначала общается с сотрудниками с использованием нецензурной лексики, а затем и вовсе заявляет, что «ненавидит русских».

Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на произошедшее. Она заявила, что таким образом Эллингсен показала злобу и ее истинное отношение к россиянам. Захарова добавила, что на данный момент в дипломатическом ведомстве решают, какой будет ответ на такой акт ненависти.

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