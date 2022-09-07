Борисов озвучил единственную проблему в развитии Северного морского пути

Одной из приоритетных задач Роскосмоса станет создание спутниковой группировки для Севморпути, рассказал глава госкорпорации.

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Развитие Северного морского пути зависит от запуска в нужном количестве спутниковых группировок для навигации, связи и других задач. Об этом «Звезде» заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Он пояснил, что развитие Севморпути зависит от создания необходимой инфраструктуры, включая связь, высокоточную навигацию, передачу данных, оценку ледовой и метеообстановки.

«Проблема одна - надо в нужном количества запустить и создать спутниковые группировки, чтобы давать качественные услуги нашей экономике», - сказал гендиректор госкорпорации.

Борисов добавил, что это станет одной из приоритетных задач для Роскосмоса.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что к 2035 году России необходимо будет построить около 80 различных судов ледового класса для реализации планов по развитию судоходства по Северному морскому пути.