В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Борисов озвучил единственную проблему в развитии Северного морского пути

Анна Касаткина
16:00 07.09.2022
Одной из приоритетных задач Роскосмоса станет создание спутниковой группировки для Севморпути, рассказал глава госкорпорации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Vladislav Kadyshev, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Развитие Северного морского пути зависит от запуска в нужном количестве спутниковых группировок для навигации, связи и других задач. Об этом «Звезде» заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Он пояснил, что развитие Севморпути зависит от создания необходимой инфраструктуры, включая связь, высокоточную навигацию, передачу данных, оценку ледовой и метеообстановки.

«Проблема одна - надо в нужном количества запустить и создать спутниковые группировки, чтобы давать качественные услуги нашей экономике», - сказал гендиректор госкорпорации.

Борисов добавил, что это станет одной из приоритетных задач для Роскосмоса.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что к 2035 году России необходимо будет построить около 80 различных судов ледового класса для реализации планов по развитию судоходства по Северному морскому пути.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:10 Спорт
Видео
Матыцин не исключил участия российских спортсменов в Олимпийских играх
14:30 В стране и мире
В Роскосмосе объяснили причины переноса первой российской миссии на Луну
13:13 Армия
Видео
МО РФ публикует кадры уничтожения разведгруппы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
13:10 В стране и мире
Видео
Путин объяснил, за что Сафронов получил срок
02:30 В стране и мире
Видео
Участники «Школы историков» рассказали, как честному журналисту победить в инфовойне
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.