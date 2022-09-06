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Глава «Росатома» рассказал, сколько ледоходов нужно России для развития Севморпути

Максим Крюков
04:34 06.09.2022
Гендиректор организации отметил, что речь идет не только об атомных и неатомных ледоколах, но и о контейнеровозах и других видах судов.
Глава «Росатома» рассказал, сколько ледоходов нужно России для развития Севморпути
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
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России необходимо будет построить около 80 различных судов ледового класса для реализации планов по развитию судоходства по Северному морскому пути (СМП). Об этом на Восточном экономическом форуме заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«По самым скромным подсчетам, к 2035 году нам требуется около 75-80 судов ледового класса», - сказал он на первом заседании Совета участников судоходства по СМП в рамках ВЭФ-2022.

Глава организации отметил, что речь идет не только об атомных и неатомных ледоколах, но и о контейнеровозах и других видах судов.

По его словам, именно по этой причине «Росатом» и Объединенная судостроительная корпорация ранее на совещании у президента России предложили создать в Ленинградской области на острове Котлин новый крупный судостроительный центр.

Ранее стало известно, что уникальное научно-исследовательское судно - ледостойкая платформа «Северный полюс» - вышло в свой первый рейс 1 сентября. Перед выходом в плавание на судне прошла церемония поднятия флага России. На борту нового судна в Центральную Арктику отправится экспедиция «Северный полюс - 41», которая станет продолжением легендарной отечественной программы дрейфующих полярных станций, заложенной в 1937 году четверкой полярников под руководством Ивана Папанина.

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