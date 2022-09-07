Матыцин не исключил участия российских спортсменов в Олимпийских играх

По мнению министра, недопустимо политизировать олимпийское движение - это может привести к его развалу.

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Россия может принять участие в следующих Олимпийских играх, в настоящий момент принимаются все необходимые меры для того, чтобы убедить МОК и международные федерации в том, что без российских спортсменов Игры потеряют свою значимость. Об этом «Звезде» на полях ВЭФ заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Неправильно понимаете. Мы делаем все необходимое для того, чтобы убедить международные федерации и Международный олимпийский комитет в том, что без России Олимпийские игры потеряют свою значимость», - ответил он на вопрос корреспондента, можно ли говорить о том, что российским спортсменам не стоит ждать участия в ОИ.

По мнению главы ведомства, недопустимо политизировать олимпийское движение - это может привести к его развалу.

«Нельзя спорт использовать как механизм разделения. Спорт всегда был объединяющей платформой. Я надеюсь, что наши усилия дадут результат, иначе кризис только углубится в спорте», - добавил Матыцин.

Ранее российские спортсмены лишились возможности участвовать в международных соревнованиях. Об антироссийских санкциях ряд стран объявили после того, как РФ начала спецоперацию по защите народных республик Донбасса, население которых поверглось геноциду со стороны киевского режима.