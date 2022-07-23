Профессор из Бельгии назвал «продуктовую сделку» уроком для США и ЕС

Он подчеркнул, что Евросоюз и Соединенные Штаты могли бы достичь соглашения, если бы провели более успешные переговоры по военным и энергетическим вопросам.

© Фото: Пресс-служба МИД Турции, РИА Новости

Профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари заявил, что заключение сделки по поводу вывоза украинского зерна между Россией, ООН и Турцией стало уроком для Евросоюза и США. По его словам, при более эффективном решении энергетических и военных вопросов США и ЕС могли бы сами добиться соглашения.

«Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы - вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата», - передает его слова РИА Новости.

Подписание продуктовой сделки, по словам профессора, поможет избежать голода в Африке и на Ближнем Востоке, а также ослабит напряженность на мировых рынках.

Ранее Япония выразила свою позицию по поводу сделки по экспорту зерна. Глава японского МИД Есимаса Хаяси заявил, что считает ее важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса.