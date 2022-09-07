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На набережной в Москве нашли машину с застреленным мужчиной

Сергей Лебедев
13:59 07.09.2022
Предполагаемого убийцу уже задержали правоохранители.
© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы
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В среду тело 50-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле Mercedes на набережной Тараса Шевченко в Москве. Правоохранители уже задержали предполагаемого преступника. Им оказался знакомый убитого.

По версии следствия, 7 сентября подозреваемый в ходе конфликта из-за денежного долга застрелил знакомого. Его тело он засунул в багажник иномарки. Во время движения машину остановили сотрудники ГИБДД, которые заметили часть тела погибшего.

Злоумышленник попытался скрыться от правоохранителей. Оторвавшись от преследования, он избавился от тела, закопав его вблизи деревни Дубинино. Также мужчина выкинул оружие. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Напомним, на днях в Новой Москве мужчина застрелил гулявшую с собакой женщину. Происшествие случилось у деревни Троица поселения Вороновское.

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