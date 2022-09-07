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Путин объяснил, за что Сафронов получил срок

Сергей Лебедев
13:10 07.09.2022
По словам президента, журналист за деньги передавал сведения одной из западных разведок.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба Мосгорсуда, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не берется оценивать справедливость приговора экс-советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову. Однако его можно попытаться обжаловать, заявил глава государства.

В ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума российский лидер сказал, что Ивану Сафронову назначили 22 года лишения свободы за передачу сведений одной из западных разведок за деньги.

«Этот журналист получил приговор, знаю, что он еще был советником руководителя «Роскосмоса» и зарабатывал не только журналистской деятельностью», — сказал президент.

По словам Владимира Путина, контрразведка следила Сафроновым в течение нескольких лет. Глава государства отметил, что суд посчитал приведенные следствием доводы доказанными.

Напомним, на днях суд признал журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова виновным по делу о государственной измене, его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Также ему назначили два года ограничения свободы после того, как он будет освобожден, а также штраф в полмиллиона рублей.

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