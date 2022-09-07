«Он мелет языком»: Путин о высказываниях Борреля про «фашистское государство»

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Российский президент Владимир Путин заявил, что представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель «мелет языком». Так глава государства прокомментировал заявление политика, назвавшего РФ «фашистской страной».

«Боррель просто мелет языком, он большой специалист по этой части. Бог ему судья», - сказал Владимир Путин.

По словам президента, Боррель делает странные заявления, не как дипломат, а как министр обороны. Также Владимир Путин предположил, что политик, скорее всего, был бы на стороне фашистов, окажись он в 30-х годах в своей родной Испании.

Напомним, ранее на ВЭФ президент заявил, что на территории Запорожской АЭС нет военной техники, поэтому убирать оттуда нечего.