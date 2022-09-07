МИД Латвии: обладатели шенгена из РФ и Белоруссии не смогут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран
Эстония, Литва и Латвия достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда граждан России и Белоруссии, имеющих шенгенские визы. Об этом в среду сообщил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.
По его словам, россияне и белорусы с шенгенскими визами не смогут пересекать сухопутную границу прибалтийских стран. Исключение сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.
Напомним, на днях Еврокомиссия приняла предложение остановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение о приостановке облегченного визового режима может заработать с 12 сентября.
В частности, приоритетом выдачи шенгенских виз гражданам РФ должны стать гуманитарные причины, в последнюю же очередь - туристические цели.
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