В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Под Соледаром луганские разведчики вскрыли позиции ВСУ

Сергей Лебедев
10:51 07.09.2022
Бойцам НМ ЛНР удалось подавить огневую точку и вернуться. Позже позиции ВСУ уничтожила артиллерия.
Под Соледаром луганские разведчики вскрыли позиции ВСУ
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Читайте нас на:

В Донецкой Народной Республике под городом Соледар разведчики из Народной милиции ЛНР обнаружили хорошо замаскированные позиции ВСУ. Траншеи и блиндажи не были видны с воздуха.

Разведчики вступили в бой с украинскими военными, сообщает РИА Новости. В итоге бойцам НМ ЛНР удалось подавить огневую точку и вернуться. Позже позиции ВСУ уничтожила артиллерия.

Напомним, сегодня президент Владимир Путин сообщил, что Россия специальной операцией на Украине ничего не начинала с точки зрения военных действий, а, наоборот, пытается их закончить.

По словам российского лидера, Украина с 2014 года проводит геноцид населения Донбасса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:59 Армия
Видео
Полет на малых высотах и ювелирный удар: опубликованы кадры работы Су-25 в ходе СВО
11:20 В стране и мире
МИД Латвии: обладатели шенгена из РФ и Белоруссии не смогут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран
10:15 В стране и мире
Видео
«Грубо кинули»: Путин прокомментировал ситуацию с вывозом зерна с Украины
09:43 В стране и мире
Видео
Путин сообщил, что дальневосточная ипотека будет продлена минимум до 2030 года
09:00 В стране и мире
Россия запросила у МАГАТЭ разъяснений по докладу о ситуации на ЗАЭС
Популярное
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.