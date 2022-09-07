Под Соледаром луганские разведчики вскрыли позиции ВСУ

Бойцам НМ ЛНР удалось подавить огневую точку и вернуться. Позже позиции ВСУ уничтожила артиллерия.

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В Донецкой Народной Республике под городом Соледар разведчики из Народной милиции ЛНР обнаружили хорошо замаскированные позиции ВСУ. Траншеи и блиндажи не были видны с воздуха.

Разведчики вступили в бой с украинскими военными, сообщает РИА Новости. В итоге бойцам НМ ЛНР удалось подавить огневую точку и вернуться. Позже позиции ВСУ уничтожила артиллерия.

Напомним, сегодня президент Владимир Путин сообщил, что Россия специальной операцией на Украине ничего не начинала с точки зрения военных действий, а, наоборот, пытается их закончить.

По словам российского лидера, Украина с 2014 года проводит геноцид населения Донбасса.