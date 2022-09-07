Байден и Трасс провели телефонный разговор

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провели телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома поздравил Трасс с избранием на высокий пост. Кроме того, стороны договорились об укреплении оборонного союза между Вашингтоном и Лондоном, пишет Reuters.

Ранее стало известно, что занимавшая до этого пост министра иностранных дел Британии Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии. На специальной аудиенции, королева Елизавета II поручила ей сформировать новый кабмин. По данным опроса одной из британским компаний, лишь 4% жителей страны очень довольны тем, что такую важную должность займет Трасс.

До этого королева приняла отставку предшественника Трасс Бориса Джонсона, он находился на этой должности более трех лет. На встречу с британским монархом политик приехал вместе с женой Керри.