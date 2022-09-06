ФСБ выявила 187 сторонников «Колумбайна»* и украинской группировки МКУ** в 46 регионах РФ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками спецслужбы у последователей запрещенных организаций были найдены дымовые шашки, холодное оружие, националистическая символика и литература.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России выявили 187 человек в сорока шести регионах РФ, которые являются сторонниками движения «Колумбайн»* и украинской группировки МКУ**. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий специалистами спецслужбы у последователей запрещенных организаций были найдены дымовые шашки, холодное оружие, националистическая символика и литература.

В конце марта этого года в ФСБ России сообщили о задержании на территории РФ 60 последователей неонацистской группировки МКУ**, подконтрольной киевским спецслужбам. Совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом России сотрудники ФСБ выявили и задержали радикалов в 23 регионах страны.



* «Колумбайн» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Маньяки: культ убийства» («М.К.У.», МКУ) - неонацистская террористическая организация, запрещенная на территории РФ.