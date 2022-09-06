В Кремле рассказали об условиях для встречи Путина и Зеленского

По словам Дмитрия Пескова, нужно построить фундамент закрепленных договоренностей.

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Необходимо создать фундамент договоренностей перед организацией встречи президента России Владимира Путина и украинского руководителя Владимира Зеленского. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, нужно построить фундамент закрепленных договоренностей. Однако об этом речи не идет.

Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским априори не исключена. При этом она должна быть подготовлена.

Президентам России и Украины есть смысл встречаться только для того, чтобы финализировать некий документ, подчеркивали в Кремле.