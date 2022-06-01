В стране и мире В Кремле заявили, что встреча Путина с Зеленским априори не исключена Анна Назайкина Президентам России и Украины есть смысл встречаться только для того, чтобы финализировать некий документ, подчеркнул Дмитрий Песков. © Фото: Пресс-служба президента РФ, President Of Ukraine, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие для встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Наша позиция и позиция президента России по встрече с Зеленским хорошо известна. Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена», - сказал он журналистам. Представитель Кремля также объяснил, в каком случае встреча двух глав государств будет иметь смысл. «Есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтобы финализировать некий документ. А работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась», - отметил Песков. В Кремле уже не раз заявляли, что Путин не отказывается от встречи с украинским коллегой. Однако в настоящее время документ, который мог бы стать фундаментом для переговоров двух президентов, еще не подготовлен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика