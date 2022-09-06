В стране и мире Песков: не сомневаюсь, что когда придет время, состоится поездка Путина в Донбасс Максим Крюков Представитель Кремля подчеркнул, что планы по развитию Донбасса обширные. © Фото: Сергей Батурин, РИА Новости Читайте нас на: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что когда придет время, Владимир Путин совершит поездку в республики Донбасса. «Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится», - сказал он в интервью газете «Известия». Представитель Кремля подчеркнул, что планы по развитию Донбасса обширные. «Вы видите, что и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения. Это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты. Работа ведется активная, там работает много-много тысяч людей», - добавил он. Кроме того, представитель Кремля сообщил, что послание главы государства Федеральному собранию состоится до конца этого года, также, по словам Пескова, планируется прямая линия с президентом. В настоящее время точная дата мероприятий не определена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика