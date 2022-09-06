Иностранные военные медики показали навыки оказания помощи перед розыгрышем практических действий учений «Восток-2022»

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В преддверии розыгрыша практических действий стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» прошло совместное тактико-специальное занятие с представителями медицинских служб иностранного контингента. Его провели на базе медицинского батальона общевойсковой армии, дислоцированной в Приморском крае.

В ходе занятия военные отработали организацию работы передовой медицинской группы при массовом поступлении раненых.

Напомним, что более двух тысяч иностранных военных вошли в коалиционную группировку войск на учениях «Восток-2022». В ней задействованы представители Алжира, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Индии, Киргизии, Монголии и России. Также дополнительно привлечены оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Сирии, Лаоса, Никарагуа и Мьянмы.

СКШУ «Восток-2022» проводится с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России на семи полигонах. Задействовано свыше 50 тысяч военных, более 5 000 единиц вооружения и техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов