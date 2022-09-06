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Корвет «Гремящий» ракетами «Калибр» уничтожил «врага» в рамках учений «Восток-2022»

08:05 06.09.2022
Цель успешно поразили на расстоянии более 300 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота России принимает участие в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022». Он выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по морской цели условного противника, находящейся в Охотском море.

Ракета успешно поразила цель на расстоянии более 300 километров. По условиям стрельбы траектория полёта ракеты была осложнена огибанием естественных препятствий.

В ходе выполнения боевого упражнения закрытие опасного для плавания судов района обеспечивали более 10 кораблей Тихоокеанского флота.

Ранее «Звезда» рассказывала, что фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» уничтожил подлодку условного противника в рамках учений «Восток-2022».

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов 

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