Почти 340 буханок хлеба в сутки: как готовят выпечку в полевых условиях на СКШУ «Восток-2022»

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На развернутой подразделениями МТО полевой кухне в рамках стратегических командно-штабных «Восток-2022» гостей встретят хлебом с солью, а также пирогами, блинами и булочками, приготовленными в мобильной хлебопекарне.

«Развернуты новейшие образцы технических средств продовольственной службы - хлебопекарня автомобильная ХПА-04, предназначенная для выпечки хлеба, а также мелкоштучных хлебобулочных изделий в полевых условиях», - поделился начальник продовольственной и вещевой службы Андрей Зеленков.

Одна такая машина способна выпекать почти 340 буханок хлеба в сутки. Внутри все необходимое оборудование - автомат для замешивания основы, расстоечный шкаф, где соблюдаются условия брожения теста, и шкаф для хранения хлеба.

«Мы можем выпекать не только хлеб, но и хлебобулочные изделия, можете посмотреть - также можно выпекать булочки», - рассказала повар из Читы Оксана Кузнецова.

В еще одном помещении этого мобильного комплекса находится полноценная кухня с несколькими варочными котлами. На каждом - электронное табло контроля работы.

«К примеру, мы будем готовить борщ, указываем количество порций - 25, нажимаем ввод, и у нас высвечивается, какие ингредиенты и в каком количестве мы можем заложить», - сказал старший офицер продовольственной службы Восточного военного округа Алексей Чайкин

Для офицеров пунктов управления и подразделений обеспечения в полевых условиях организована накормить почти 50 человек, а для того, чтобы помыть посуду - оборудована посудомоечная машина и электрическая сушка.

Ранее Минобороны России показало, как организовано полевое обеспечение на учениях «Восток-2022». Специалисты подразделений материально-технического обеспечения своевременно развернули полевые кухни и предоставляют военнослужащим трехразовое горячее питание, соблюдая при этом все нормы санитарно-эпидемиологических требований.